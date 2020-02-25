В связи с ожидаемым снегопадом Таллинн призывает горожан к осторожности

Вице-мэр Калле Кландорф призывает всех участников движения, в том числе пешеходов, быть в ближайшие дни очень внимательными.

”Учитывая нынешнюю зиму, а точнее ее отсутствие, дорожные условия, которые принесет нам снегопад, могут оказаться для многих непривычными. Автомобили, на которых зимнюю резину сменили на летнюю или же зимние покрышки уже изношены до предела, следует, безусловно, оставить на парковке, — подчеркнул Кландорф. — Всем участникам движения следует быть осторожными, запастись временем, планируя свои маршруты и адаптироваться к меняющимся погодным условиям. Также следует учитывать и то, что на дорогах будет работать снегоуборочная техника”.

Договорные партнеры города уделяют большое внимание расчистке подъемов и склонов городских магистралей; предотвращению появления наледи на дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Стоит напомнить, что город заботится о состоянии проезжей части, также в его ведении находится около 20% тротуаров. За состоянием остальных 80% тротуаров несут ответственность квартирные товарищества или владельцы недвижимости.

Согласно Правилам благоустройства города Таллинна, владелец недвижимости или строения обязан проводить работы по благоустройству на прилегающих к недвижимости или строению участках (т.е. тротуар, который находится между строением и примыкающей к нему проезжей частью).

Чтобы обеспечить на тротуарах защиту от гололеда, следует использовать сыпучий материал с диаметром зерна 2-6 мм. Запрещено использовать золу или хлорид.