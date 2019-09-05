В связи с "Новым миром" перекроют для движения несколько улиц в центре Таллинна

7 и 8 сентября в 13-й раз пройдет завоевавший популярность у горожан "Uue Maailma tänavafestival" — уличный фестиваль слободы "Uus Maailm", т.е. "Новый мир", официально открывающий месячник экологичной подвижности, передает Раэпресс.
Информация о месячнике на сайте: www.tallinn.ee/est/keskkond/liikumiskuu/
В связи с фестивалем дано разрешение закрыть для движения транспорта с 7 часов утра 7 сентября и до 22 часов 8 сентября улицу Койду — между улицами Комеэди и Планеэди, улицу Луха — между улицами Койду и Кристийна, улицу Вяйке-Америка — между улицами Техника и Тоом-Кунинга, улицу Кристийна — между улицами Луха и Койду.
Мероприятие проводится слободской некоммерческой организацией при финансировании в основном со стороны города.
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