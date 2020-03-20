В связи с чрезвычайным положением в Таллинне изменен порядок перевозки, сбора и обращения с отходами

Необходимо обеспечить то, чтобы мусор из квартир носителей вируса или тех, в отношении кого имеется основание подозревать вирус, собирался в отдельный закрытый пакет. В таком случае его не нужно сортировать; отходы следует собирать в один пакет и затем выбрасывать в контейнер для бытового мусора. Дело в том, что рассортированный мусор направляется на дальнейшую переработку, причём отчасти сортировка производится вручную. Это может создать дополнительный риск для сортировщиков.

Чтобы защитить здоровье своих работников, представители предприятий, оказывающих услугу по вывозу мусора, просят не приближаться к ним ближе, чем на два метра. Подписание актов вывоза мусора временно дигитализировано.

Людей, не имевших контактов с носителями вируса и находящихся на карантине из предосторожности, просят продолжать сортировать отходы и отправлять упаковку и бумажные отходы в переработку.

Таллиннские городские станции отходов открыты и работают по привычном графику.

На станции запрещено приезжать больным и людям с симптомами вирусной инфекции. Лучше всего отложить посещение станций по переработке отходов до окончания чрезвычайного положения и нормализации обстановки. Во время действия чрезвычайного положения на станциях рекомендуется платить карточкой.

Перед сжиганием или складированием смешанные бытовые отходы запрещается обрабатывать вручную, так как в них могут содержаться отходы, с которыми соприкасались носители вируса. В случае, если ручная обработка все же требуется, во избежание заражения ее следует отложить её на 72 часа.