В связи с чрезвычайным положением в стране отменяются и богослужения

В пятницу вечером кризисная комиссия правительства решила в рамках запрета на публичные мероприятия установить запрет и на проведение богослужений.
Министр народонаселения Рийна Солман сказала, что ситуация меняется очень быстро и сейчас, когда количество заболевших растет с каждым днем, отказ от проведения организованных богослужений — единственно верный шаг.
Непосредственно посещение церквей пока не запрещено.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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