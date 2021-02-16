В свете трагического случая в Нарве: напоминаем, наличие датчиков угарного газа обязательно!

На минувших выходных в Нарве в многоквартирном доме произошла трагедия — погиб 12-летний ребенок. В прошлом году Департамент защиты прав потребителей и технического надзора провел обширные информационные мероприятия по газовой безопасности и проверки жилых домов в Ида-Вирумаа. Здание, в котором произошла авария, также было под наблюдением департамента, так как проверка газовых установок в квартирах этого здания не дала позитивных результатов.

Генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк отметил, что на данный момент департамент занимается анализом случившегося: ”Наш эксперт приехал в Нарву в минувшие выходные, и мы работаем в сотрудничестве с полицией. К сожалению, обстоятельства аварии невозможно прокомментировать более подробно до окончания расследования. Выражаем соболезнования близким погибшего, и призываем всех жителей Эстонии относиться к газовым приборам и установкам с осторожностью. На данный момент датчик угарного газа в Эстонии обязателен. Я надеюсь, что все мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные аварии больше не повторялись”.

Угарный газ может образовываться только в том случае, если воздуха для горения недостаточно: например, если помещения по какой-то причине стали герметичными, вентиляционные отверстия закрыты, а воздух, необходимый для горения, не может попасть в помещение с газовой установкой.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора уже много лет информирует общественность о газовой безопасности. В последние годы основное внимание уделяется Ида-Вирумаа. В 2020 году, информационные кампании были направлены ​​в первую очередь на русскоязычное население. Было распространено 10 000 информационных бюллетеней, опубликованы статьи в местных газетах, а тогдашний мэр Нарвы встретился со специалистами департамента, чтобы осветить проблемы газовой безопасности. Кроме того, за последние годы департамент проверил тысячи жилых квартир в Ида-Вирумаа. В половине проверенных квартир были выявлены проблемы с газовым отоплением или вентиляцией. Больше недостатков было в квартирах, в которых установлены газовые колонки. В ходе выполнения проекта специалисты установили датчики угарного газа в квартирах, где его еще не было.