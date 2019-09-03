В свете скандала в ТТУ Репс вызвала ректора Аавиксоо на ковер

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Mailis Reps Foto: Sven Arbet

Министр обраования и науки Майлис Репс вызвала ректора Таллиннского тезнического университета Яака Аавиксоо на встречу в министерстве в среду, передает Postimees.