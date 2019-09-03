03.09.2019, 19:06

В свете скандала в ТТУ Репс вызвала ректора Аавиксоо на ковер

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Sven Arbet

Министр обраования и науки Майлис Репс вызвала ректора Таллиннского тезнического университета Яака Аавиксоо на встречу в министерстве в среду, передает Postimees.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: