В свете скандала в ТТУ Репс вызвала ректора Аавиксоо на ковер

Министр обраования и науки Майлис Репс вызвала ректора Таллиннского тезнического университета Яака Аавиксоо на встречу в министерстве в среду, передает Postimees.
Министр обраования и науки Майлис Репс вызвала ректора Таллиннского тезнического университета Яака Аавиксоо на встречу в министерстве в среду, передает Postimees.
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