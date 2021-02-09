В свете скандала с Майлис Репс заведено уголовное производство

В ходе производства о проступке в отношении возможного злоупотребления средствами Министерства образования и науки появились детали, указывающие на возможное преступление, поэтому было инициировано уголовное производство для расследования дела.
Собранные в ходе производства о проступке улики указывают на то, что могло иметь место присвоение средств министерства, что является преступлением. Для расследования этого и было инициировано уголовное производство.
На данный момент подозрение никому не предъявлено.
В ноябре прошлого года Репс подала в отставку с поста министра из-за скандала с нецелевым использованием служебного автомобиля. Издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.
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