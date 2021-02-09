В свете скандала с Майлис Репс заведено уголовное производство

Собранные в ходе производства о проступке улики указывают на то, что могло иметь место присвоение средств министерства, что является преступлением. Для расследования этого и было инициировано уголовное производство.
На данный момент подозрение никому не предъявлено.
По словам генерального секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, то, что дело Репс было переквалифицировано в уголовное, не является достаточным доказательством для пересмотра позиции Репс в партии (сейчас она является вице-председателем и членом правления). Он сказал, что на настоящий момент никому подозрения не предъявлено и партия будет следить за ходом расследования.
”Будем следовать принципам правового государства и подождем дальнейшего хода расследования”, — сказал Ханимяги Delfi.
"Пусть силовые структуры делают свою работу”, — добавил представитель центристов.
В ноябре прошлого года Репс подала в отставку с поста министра из-за скандала с нецелевым использованием служебного автомобиля. Издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.
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