В свете эпидемии коронавируса в Мустамяэ обратили внимание на банкоматы

В своем письме руководителям центров Mustamäe, Magistrali и др. Лаури Лаатс попросил их убедиться, указана ли у банкоматов требуемая дистанция в два метра между клиентами, и обеспечивается ли ее соблюдение людьми.

”Безопаснее всего в настоящем чрезвычайном положении было бы призвать людей вовсе не рассчитываться наличными и не снимать их с банкоматов, — признает старейшина района Лаури Лаатс, — однако теория — это одно, а практика — совсем другое, как все мы знаем.

Пожилые люди составляют 26% населения Мустамяэ, среди которых есть определенное количество тех, кто с компьютером не на ты и не ведет свои дела через интернет. Да и что скрывать, многие пенсионеры всегда ждут свою ежемесячную пенсию с нетерпением, к тому же поступившая 3 апреля пенсия будет на 45 € больше предыдущей, что очевидно радует. Поэтому ясно, что в последующие дни у банкоматов будут собираться длинные очереди, этого нельзя избежать. Однако и здесь ситуацию можно держать под контролем — следить, чтобы для сведения к минимуму риска распространения вируса люди соблюдали разумную дистанцию и после использования банкомата могли дезинфицировать свои руки, а также делали это.

Мы все должны приложить общие усилия, чтобы справится с чрезвычайным положением и возникшим кризисом и выйти из него живыми и здоровыми, по этой части я жду конструктивного сотрудничества как от всех мустамяэсцев, так и от всех наших учреждений и предприятий!” - сказано в письме.