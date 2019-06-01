В свет вышло произведение книжной серии ЭР100 ”100 лет моды Эстонии”

По словам авторов произведения Ану Оявеэ и Пирет Пуппарт, составление книги о моде стало для них расширяющим кругозор опытом. ”Информация об эстонской моде до сих пор публиковалась c пробелами, поэтому у нас не было возможности взять за основу ранее созданные целостные тексты”, — сказала Ану Оявеэ. ”В советское время также не было традиции архивировать или анализировать одежду, поэтому возможности изучения стиля этого периода были в некоторой степени ограничены”, — добавила Пирет Пуппарт.

Авторы выразили надежду на то, что представленное в книге описание моды трех разных исторических периодов последних ста лет пробудит в новых поколениях интерес к более подробному анализу до сих пор не изученных белых пятен в истории моды Эстонии.

По словам руководителя организационной команды ЭР100 Яануса Рохумаа, одежда всегда играла важную роль в нашем культурном пространстве, и эстонцы всегда умели в этой области сохранять равновесие между умением ценить наследие прошлого и желанием создавать что-то новое. ”Наш дизайн одежды возник на фоне навыков ручной работы, поскольку ни географическое, ни экономическое положение Эстонии не обеспечило нам большого богатства”, — отметил Рохумаа. ”В то же время нам нужно было выстоять в холодном климате, и мы прекрасно и стильно с этим справились”, — добавил он.

Произведение ”100 лет моды Эстонии” — это первая изданная на эстонском языке книга об истории моды, в которой представлен срез культуры и развития моды и стиля Эстонии за последний век.