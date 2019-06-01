В свет вышло произведение книжной серии ЭР100 ”100 лет моды Эстонии”

31 мая в Tallinn Design House состоялась презентация входящего в книжную серию ЭР100 произведения Ану Оявеэ и Пирет Пуппарт «100 лет моды Эстонии». Книга, содержащая богатый иллюстративный материал, дает обзор культуры и традиций моды и стиля в Эстонии начиная с первых лет возрождения национального самосознания и заканчивая периодом после восстановления независимости страны.
По словам авторов произведения Ану Оявеэ и Пирет Пуппарт, составление книги о моде стало для них расширяющим кругозор опытом. ”Информация об эстонской моде до сих пор публиковалась c пробелами, поэтому у нас не было возможности взять за основу ранее созданные целостные тексты”, — сказала Ану Оявеэ. ”В советское время также не было традиции архивировать или анализировать одежду, поэтому возможности изучения стиля этого периода были в некоторой степени ограничены”, — добавила Пирет Пуппарт.
Авторы выразили надежду на то, что представленное в книге описание моды трех разных исторических периодов последних ста лет пробудит в новых поколениях интерес к более подробному анализу до сих пор не изученных белых пятен в истории моды Эстонии.
По словам руководителя организационной команды ЭР100 Яануса Рохумаа, одежда всегда играла важную роль в нашем культурном пространстве, и эстонцы всегда умели в этой области сохранять равновесие между умением ценить наследие прошлого и желанием создавать что-то новое. ”Наш дизайн одежды возник на фоне навыков ручной работы, поскольку ни географическое, ни экономическое положение Эстонии не обеспечило нам большого богатства”, — отметил Рохумаа. ”В то же время нам нужно было выстоять в холодном климате, и мы прекрасно и стильно с этим справились”, — добавил он.
Произведение ”100 лет моды Эстонии” — это первая изданная на эстонском языке книга об истории моды, в которой представлен срез культуры и развития моды и стиля Эстонии за последний век.
В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано более 40 произведений книжной серии ЭР100, которые рассказывают об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и специальной коллегией, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.
Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.
Произведения книжной серии ЭР100 поступят в продажу в магазины Apollo и Rahva Raamat, а также в отделы обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии. Предварительный заказ книг: www.apollo.ee/EV100.