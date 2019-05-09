В свет вышла очередная книга серии ЭР100 ”100 лет внешней политики Эстонии”

”Я очень рад, что презентация книги ”100 лет внешней политики Эстонии” состоялась сегодня именно в Министерстве иностранных дел, единственном государственном учреждении, которое работало беспрерывно в течение 100 лет, даже во время советской оккупации”, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. ”Дипломаты, на деятельности которых события этого произведения основываются, всегда были и остаются лицом нашей государственной обороны. Зашита государственной безопасности и обеспечение стабильности международных отношений являются одними из важнейших целей нашей внешней политики”, — подчеркнул Рейнсалу. ”Сегодня, представляя вышедшую в свет книгу, мы чтим память опытного эксперта международных отношений и автора произведения Вахура Маде, дело всей жизни которого и освещает эта книга”, — добавил министр.

”Несмотря на то, что 100 лет назад мы должны были бороться за свою независимость с помощью оружия, дипломатические навыки всегда обеспечивали надежный тыл Эстонии. Об этом рассказывает и книга Вахура Маде, которая является одновременно и выражением благодарности тем людям, которые благодаря своей мудрости и уравновешенности направляли внешнеполитическую силу тяжести в сторону, благоприятную для Эстонии”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо.

Произведение ”100 лет внешней политики Эстонии” рассказывает о переменах и выборе направления движения нашей страны за последние сто лет. В книге также представлен обзор международных событий, оказавших влияние на внешнюю политику Эстонии.