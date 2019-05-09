09.05.2019, 21:20

В свет вышла очередная книга серии ЭР100 ”100 лет внешней политики Эстонии”

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rus.delfi.ee
EST
В свет вышла очередная книга серии ЭР100 ”100 лет внешней политики Эстонии”
EV100

Сегодня, 9 мая, состоялась презентация входящего в книжную серию ЭР100 произведения Вахура Маде (1971-2017) ”100 лет внешней политики Эстонии”. В книге представлен обзор двусторонних отношений Эстонии со многими странами, от Северных и Балтийских стран до Китая.

”Я очень рад, что презентация книги ”100 лет внешней политики Эстонии” состоялась сегодня именно в Министерстве иностранных дел, единственном государственном учреждении, которое работало беспрерывно в течение 100 лет, даже во время советской оккупации”, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. ”Дипломаты, на деятельности которых события этого произведения основываются, всегда были и остаются лицом нашей государственной обороны. Зашита государственной безопасности и обеспечение стабильности международных отношений являются одними из важнейших целей нашей внешней политики”, — подчеркнул Рейнсалу. ”Сегодня, представляя вышедшую в свет книгу, мы чтим память опытного эксперта международных отношений и автора произведения Вахура Маде, дело всей жизни которого и освещает эта книга”, — добавил министр.

”Несмотря на то, что 100 лет назад мы должны были бороться за свою независимость с помощью оружия, дипломатические навыки всегда обеспечивали надежный тыл Эстонии. Об этом рассказывает и книга Вахура Маде, которая является одновременно и выражением благодарности тем людям, которые благодаря своей мудрости и уравновешенности направляли внешнеполитическую силу тяжести в сторону, благоприятную для Эстонии”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо.

Произведение ”100 лет внешней политики Эстонии” рассказывает о переменах и выборе направления движения нашей страны за последние сто лет. В книге также представлен обзор международных событий, оказавших влияние на внешнюю политику Эстонии.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано более 40 произведений книжной серии ЭР100, которые рассказывают об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и специальной коллегией, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.

Произведения книжной серии ЭР100 поступят в продажу в магазины Apollo и Rahva Raamat, а также в отделы обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии. Предварительный заказ книг: www.apollo.ee/EV100.

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