В суды подано 45 жалоб против обязательного ношения масок

Из-за решения правительства, согласно которому люди должны носить маски в определенных публичных местах, в суд поступило около 30 жалоб, - заявила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу. Были поданы как совместные жалобы, так и индивидуальные.

По словам Вилу, люди требуют различных вещей – как полной, так и частичной отмены распоряжения правительства. Она отметила, что суд не предоставил предварительную правовую защиту по первым четырем жалобам и выясняет, нужно ли начинать производство.

"Также поступают различные жалобы от учреждений и предприятий, например, спортивных залов, которые были вынуждены ограничить деятельность, - говорит пресс-секретарь. - Были и проблемы, связанные с выплатой пособий и возмещений, но пока тяжело назвать точные цифры".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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