В суды подано 45 жалоб против обязательного ношения масок

Около 45 антимасочников подали иски об отмене постановления правительства, согласно которому люди должны носить маски в публичных помещениях. Однако еще не решено, будет ли суд рассматривать жалобы, пишет rus.err.
Из-за решения правительства, согласно которому люди должны носить маски в определенных публичных местах, в суд поступило около 30 жалоб, - заявила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу. Были поданы как совместные жалобы, так и индивидуальные.
По словам Вилу, люди требуют различных вещей – как полной, так и частичной отмены распоряжения правительства. Она отметила, что суд не предоставил предварительную правовую защиту по первым четырем жалобам и выясняет, нужно ли начинать производство.
"Также поступают различные жалобы от учреждений и предприятий, например, спортивных залов, которые были вынуждены ограничить деятельность, - говорит пресс-секретарь. - Были и проблемы, связанные с выплатой пособий и возмещений, но пока тяжело назвать точные цифры".
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