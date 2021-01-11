В суде Хельсинки началось рассмотрение дела ”воскресшего” иракца

Как пишет yle.fi, иракский мужчина пять лет назад запросил в Финляндии убежище, но получил отказ в 2016 году. После этого он был экстрадирован на родину. Вскоре в Финляндии распространили новость о том, что его убили. Весной 2020 возникли подозрения, что мужчина на самом деле жив. По сообщению Центральной криминальной полиции, свидетельство о смерти иракца оказалось поддельным. С ним удалось связаться при содействии иракских властей.

Дочь просителя убежища подала Европейский суд по правам человека, который вынес Финляндии обвинительный приговор. Финляндию обязали выплатить дочери денежную компенсацию. Выплаты, однако, были заморожены из-за уголовного расследования.

Дочь и бывший зять “воскресшего” иракца обвиняются в мошенничестве и подделке документов. Бывший зять утверждает, что ничего не знал об афере, которую провернули его бывшая жена и тесть. Дочь иракца, однако, заявляет, что ее отец и бывший муж совместно придумали мошенническую схему и воплотили ее, чтобы семья депортированного иракца смогла получить убежище в Финляндии под предлогом того, что возвращение на родину было бы для них слишком опасным.

Прокуратура требует для обоих подсудимых тюремного заключения.