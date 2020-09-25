В субботу зоопарк приглашает послушать рассказы сотрудников о дикобразах и енотах

Сотрудники зоопарка расскажут о них, покажут, как их кормят и обогащают среду обитания. Это — прекрасная возможность узнать о животных больше.

Мероприятия пройдут в сентябре по субботам

— в 12 часов — индийские дикобразы;

— в 12:30 еноты-полоскуны

Участие — по билету в зоопарк. Дошкольникам — бесплатно.

В Таллиннском зоопарке действуют следующие правила:

— Передвигаясь по зоопарку, пожалуйста, соблюдайте правило ”2+2” (соблюдайте дистанцию в минимум в 2 м от других людей; ходите один, вдвоем или семьей).

— Во внутренних экспозициях (Тропический дом, Дом толстокожих, ”Полярий”) одновременно могут пребывать до 10 человек (за исключением групп в сопровождении сотрудника зоопарка).

— Находясь у загонов, просим не трогать ограды и стекла.

— Просим дезинфицировать руки до и после посещения игровых площадок.

— Если вы заболели — пожалуйста, оставайтесь дома!

Зоопарк следует рекомендациям Таллиннской горуправы и Департамента здоровья и принимает меры для обеспечения безопасности посетителей. На территории зоопарка за кассами расположены средства для дезинфекции рук. Рядом с туалетами есть возможность помыть и продезинфицировать руки; поверхности, до которых часто дотрагиваются, мы регулярно дезинфицируем, работники носят маски или защитные визиры.