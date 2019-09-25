25.09.2019, 07:31

В субботу в Таллинне впервые поставят "собачий" рекорд. Помочь может каждый!

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rus.delfi.ee
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В субботу в Таллинне впервые поставят "собачий" рекорд. Помочь может каждый!
Foto: Purina Eesti

В субботу в столичном районе Каламая пройдет что-то невиданное — совместная акция по чистке зубов при участии людей и собак. Во время акции собираются поставить рекорд по чистке зубов, и принять участие в нем могут все желающие!

Акция по чистке зубов пройдет в субботу, 28 сентября в парке Каламая в Таллинне. Для участия нужно лишь прийти на место к 13:00 и взять с собой свою зубную щетку и при желании еще одну новую, чтобы пожертвовать ее в Продуктовый банк.

Как правильно чистить зубы собаке? Смотрите видео!

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