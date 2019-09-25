В субботу в Таллинне впервые поставят "собачий" рекорд. Помочь может каждый!

Акция по чистке зубов пройдет в субботу, 28 сентября в парке Каламая в Таллинне. Для участия нужно лишь прийти на место к 13:00 и взять с собой свою зубную щетку и при желании еще одну новую, чтобы пожертвовать ее в Продуктовый банк.

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