25.09.2019, 07:31
В субботу в Таллинне впервые поставят "собачий" рекорд. Помочь может каждый!(1)
В субботу в столичном районе Каламая пройдет что-то невиданное — совместная акция по чистке зубов при участии людей и собак. Во время акции собираются поставить рекорд по чистке зубов, и принять участие в нем могут все желающие!
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