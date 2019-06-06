В субботу в Таллинне состоится серия мероприятий с участием домашних животных и их владельцев
Управы районов Кесклинн и Пирита вместе с Обществом защиты животных приглашают в субботу, 8 июня, на шествие домашних животных Käpakäik.
Управы районов Кесклинн и Пирита вместе с Обществом защиты животных приглашают в субботу, 8 июня, на шествие домашних животных Käpakäik.
«Благотворительное шествие Käpakäik проходит шестой год подряд и стало очень популярным среди хозяев домашних животных. Раз в год все желающие могут вместе со своим домашним любимцем принять участие в шествии, чтобы обратить внимание на проблемы, связанные с безопасностью и неподобающим обращением с животными. Собранные во время мероприятия пожертвования пойдут на помощь бездомным и брошенным животным, а также животным, которые стали жертвами жестокого обращения», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
«Мероприятие начнется 8 июня в 11.00 шествием от Певческого поля и продолжится на велодроме Пирита. Кроме шествия, в этом году также пройдут благотворительные соревнования – ориентирование с животными, пятикилометровый поход и детский забег. Стоимость участия в соревнованиях 5-10 евро», - отметил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
Победители получат призы от Skechers и PetCity. Хорошее настроение создадут Сисси, Маргус Вахер и HOL. Вкусную еду предложат Vigri kohvik и Nähtamatud Loomad. В мероприятии примут участие собаки Таллиннского приюта для животных.
Больше информации о мероприятии - на странице www.käpakäik.ee
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