В субботу в Таллинне по случаю 800-летия эстонско-датских отношений пройдут праздничные мероприятия

Праздник начнется в 11 часов. В его программе выступления хоров, датского джаза и эстонского фолька, посещение тематических палаток, знакомящих с историей эстонско-датских отношений.

На продуктовой улице можно будет отведать лучшие блюда эстонской и датской кухонь и т.д. Главным призом "Игры флагов" станет билет для семьи на выходные в Копенгаген с посещением тамошнего "Тиволи". Таллинский городской музей организует экскурсии "Таллинн датских времен", сбор на которые у Майеровской лестницы (на русском языке — в 14.30). Все это и многое другое — бесплатно.

Праздник — часть программы официального визита в Эстонию королевы Маргрете II, и его проводит Государственная канцелярия совместно с посольством Дании в Эстонии.

Выставка по истории эстонско-датских отношений

В крепостной башне — музее "Кик ин де Кёк" в субботу открывается выставка "Даннеброг и Эстония. 1219-2019", на открытии которой будет присутствовать королева Дании Ее Величество Маргрете II.

Одновременно состоится презентация подготовленного в сотрудничестве с Институтом Эстонии издания "Даннеброг 800. История Дании и Эстонии" (”Dannebrog 800. Taani ja Eesti lugu”). С 15.30 завтрашнего дня и до мая 2020 года выставка будет открыта для посетителей. Она подготовлена совместно Таллиннским городским музеем и находящимся во Фредериксборге Историческим музеем Дании к 800-летию первого упоминания в письменных источниках Таллинна и битвы при Линданисе 15 июня 1219 года, положившей начало периоду датского владычества в Эстонии.

С этой битвой связана легенда об упавшем с неба на датское войско флаге, ставшем флагом Дании — Даннеброгом. С датским периодом связаны также изображения трех львов на гербах Таллинна и Эстонии.