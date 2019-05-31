В субботу в Rocca al Mare выступит Геттер Яани, гостям предложат бесплатный аквагрим и батут

В субботу, 1 июня, дети и их родители приглашаются в торговый центр Rocca al Mare на празднование Международного дня защиты детей.

По случаю праздника перед торговым центром Rocca al Mare появится детский автогородок и зона батутов. В самом центре будут проводиться различные игры и творческие мастерские, не обойдется без научных экспериментов и веселых шуток.

Какумяэская школа серфинга будет готовить как маленьких, так и взрослых к летним приключениям. В представительстве Telia можно будет послушать об интернет-травле. Своим выступлением порадует Геттер Яани.

”Приглашаем всех детей и их родителей в торговый центр Rocca al Mare и предлагаем по случаю Дня защиты детей провести качественное время вместе. Занятий хватит на весь день, мероприятие будут проводить классные ведущие”, — сообщила директор по маркетингу Rocca al Mare Хелина Лейф.

ПРОГРАММА

11.00 Открытие. Изготовление открыток. Игры

11.30 Урок дорожного движения

12.00 Научное шоу

13.00 Мастерская по моделированию фигурок из воздушных шаров.

13.00 Урок дорожного движения

14.00 Праздник мыльных пузырей

14.30 Урок дорожного движения

15.00 Завершение мероприятия

Подробную программу можно найти здесь: http://bit.ly/rocca-lastekaitsepaev

FB: https://www.facebook.com/events/627274917788241/