В субботу в Пыхья-Таллинне отпразднуют Масленицу

Веселый праздник пройдет в субботу, 29 февраля, в стенах объединения ”Лира” по адресу ул. Каэра, 21.

В 14:00 начнется бесплатный праздничный концерт. А уже утром, в 10:30 начнется программа для детей — сказки от Полины Черкасовой, блинные забавы и угощения. Вход — 1 евро.

”Международное объединение национально-культурных обществ ”Лира” — это одна из самых ярких красок в многонациональной палитре Пыхья-Таллинна. Знакомясь с различными культурами и учась их понимать, мы становимся богаче”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.