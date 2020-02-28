В субботу в Пыхья-Таллинне отпразднуют Масленицу
Mеждународное объединение национально-культурных обществ ”Лира” и управа Пыхья-Таллинна приглашают на ежегодное празднование Масленицы!
Mеждународное объединение национально-культурных обществ ”Лира” и управа Пыхья-Таллинна приглашают на ежегодное празднование Масленицы!
Веселый праздник пройдет в субботу, 29 февраля, в стенах объединения ”Лира” по адресу ул. Каэра, 21.
В 14:00 начнется бесплатный праздничный концерт. А уже утром, в 10:30 начнется программа для детей — сказки от Полины Черкасовой, блинные забавы и угощения. Вход — 1 евро.
”Международное объединение национально-культурных обществ ”Лира” — это одна из самых ярких красок в многонациональной палитре Пыхья-Таллинна. Знакомясь с различными культурами и учась их понимать, мы становимся богаче”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
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