В субботу в Кристийне состоится рейд по бесплатному сбору опасных отходов

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что сортирование мусора и правильная его утилизация важны с точки зрения охраны окружающей среды в городе. «Город Таллинн много инвестирует в сберегающие природу меры и деятельность. В субботу у всех будет возможность бесплатно отправить на утилизацию накопившиеся опасные отходы, и рейд по их сбору организован так, что пункты остановки распределены по всему району, чтобы все могли с удобством избавиться от них. И здесь я хочу напомнить, что опасные отходы ни в коем случае нельзя складывать в один пакет для мусора», - пояснил Рийбе.

«Во время рейда жители могут сдать свинцовые аккумуляторы, батарейки и небольшие элементы электропитания, кислоты, остатки масел и масляные фильтры, просроченные медикаменты, упаковку от опасных отходов, остатки красок, клея, лака и растворителей, садовые яды, остатки удобрений, растворы для проявления фотографий и прочие бытовые химикаты, остатки ртути, лампы дневного света, электрические и электронные изделия», - перечислил Рийбе.

Остановки рейда по сбору опасных отходов в Кристийне, суббота, 20-е июня 2020 года:

10:00 – 10:30 возле дома по ул. Энергия,6b

10:40 – 11:10 перекресток ул.Туйсу/Алаяама

11:20 – 11:50 перед домом по ул.Сеэбу,30

12:00 – 12:30 на перекрестке ул. Тонди/Линну теэ (перед домом по ул.Тонди,44)

12:40 – 13:10 на парковке у Sõpruse Rimi (б.Сыпрузе, 174/176)

13:20 – 13:50 ул.Луйге,3 (пустырь на углу пер.Тедре пыйк и ул. Луйге)

14:00 – 14:30 на парковке по ул.Мустамяэ теэ,39 (возле контейнеров для упаковки)

14:40 – 15:10 на площадке по ул.Мустйыэ,40

15:20 – 15:50 на парковке между домами №№ 3 и 5 по ул.Коскла

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