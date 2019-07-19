19.07.2019, 09:40

В субботу таллиннская улица Луйзе будет закрыта на ремонт


rus.delfi.ee
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Gonsiori tänava ehitus
Foto on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

В субботу, 20 июля, в Кесклинне закрывается на ремонт улица Луйзе, сообщает управа района.

”Ремонт дорожного покрытия начнется с 8 часов утра и продлится ориентировочно до наступления ночного покоя. Местным жителям будет обеспечен доступ домой, а пешеходам проход на улицу. Все остальные участники движения смогут для объезда воспользоваться улицей Эндла, которая временно будет открыта для легковых автомобилей в обе стороны, и улицей Техника”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе ремонтных работ будет снят старый слой асфальта и положен новый. Также по мере необходимости будут заменены канализационные люки. Работы осуществляются по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

”Просим следовать временным знакам организации движения и запастись в связи с ограничениями движения временем. Приносим изменения за временные неудобства и надеемся на понимание”, — добавил Свет.

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