10.05.2019, 18:40

В субботу таллиннцев ждут на британском фрегате военно-морской группы НАТО

 (2)
rus.delfi.ee
EST
В субботу таллиннцев ждут на британском фрегате военно-морской группы НАТО
Tallinna Linnavalitsus

Командующий 1-й постоянной военно-морской группой НАТО вице-адмирал Эдвард Кэшман и сопровождающие его офицеры были приняты сегодня в Таллинской городской управе вице-мэром Таллинна Калле Кландорфом. В субботу таллиннцев ждут на британском фрегате.

Как отметил Кландорф, правила дипломатического протокола предусматривают визит представителей командования швартующихся в порту города военных кораблей в местное самоуправление.

Предусмотрены также встречи с государственными чиновниками и представителями Сил обороны.

Команды кораблей получают несколько дней отпуска для ознакомления с местными достопримечательностями.

Завтра, 11 мая, с 10 до 14 часов в гавани Ваналинна все желающие смогут посетить фрегат военно-морских сил Соединенного Королевства ”Вестминстер”.

Эскадра прибыла в Таллинн в пятницу. В выходные она пополнит запасы и в понедельник вернется на просторы Балтики.

Tallinna Linnavalitsus


Tallinna Linnavalitsus
Читайте также: