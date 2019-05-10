В субботу таллиннцев ждут на британском фрегате военно-морской группы НАТО

Как отметил Кландорф, правила дипломатического протокола предусматривают визит представителей командования швартующихся в порту города военных кораблей в местное самоуправление.

Предусмотрены также встречи с государственными чиновниками и представителями Сил обороны.

Команды кораблей получают несколько дней отпуска для ознакомления с местными достопримечательностями.

Завтра, 11 мая, с 10 до 14 часов в гавани Ваналинна все желающие смогут посетить фрегат военно-морских сил Соединенного Королевства ”Вестминстер”.

Эскадра прибыла в Таллинн в пятницу. В выходные она пополнит запасы и в понедельник вернется на просторы Балтики.

Tallinna Linnavalitsus



