В субботу Радио 4 переходит на летнюю сетку вещания

По будням вместо ”Великолепной четверки” в эфир будет выходить передача ”Утро доброе!”, которую с 17 июня можно будет также смотреть на телеканале ETV+. В субботу и воскресенье слушателей разбудят и взбодрят актеры Русского театра, которые примерят на себе роль утренних ведущих на все лето, а также поделятся со слушателями любимой музыкой в передаче ”Нажми на PLAY” (по воскресеньям в 16:05).

Самым масштабным летним проектом Радио 4 станет цикл передач ”Иди на свет!”. В его рамках ведущие будут путешествовать по Эстонии и записывать передачи о выдающихся маяках страны, как на материке так и на островах. Все выпуски по мере появления будут доступны для повторного прослушивания на специальной интерактивной карте, которая также будет содержать фотографии и полезную информацию о маяках.

Редакция Радио 4 также приглашает своих радиослушателей путешествовать вместе с ними: познайте свой край и выиграйте приятный приз! Для этого за лето нужно посетить как можно больше маяков Эстонии, сделать на их фоне селфи или видео, и выложить их в Facebook с хештегом #majakamaa.