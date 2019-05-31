В субботу Радио 4 переходит на летнюю сетку вещания

В субботу, первого июня, Радио 4 перейдет на летнюю сетку вещания. В этот же день, в 11:05 в эфир выйдет первый выпуск интерактивного проекта ”Иди на свет!”, приглашающего радиослушателей в путешествие по маякам Эстонии. Летом также ожидаются прямые включения с ряда музыкальных фестивалей.
По будням вместо ”Великолепной четверки” в эфир будет выходить передача ”Утро доброе!”, которую с 17 июня можно будет также смотреть на телеканале ETV+. В субботу и воскресенье слушателей разбудят и взбодрят актеры Русского театра, которые примерят на себе роль утренних ведущих на все лето, а также поделятся со слушателями любимой музыкой в передаче ”Нажми на PLAY” (по воскресеньям в 16:05).
Самым масштабным летним проектом Радио 4 станет цикл передач ”Иди на свет!”. В его рамках ведущие будут путешествовать по Эстонии и записывать передачи о выдающихся маяках страны, как на материке так и на островах. Все выпуски по мере появления будут доступны для повторного прослушивания на специальной интерактивной карте, которая также будет содержать фотографии и полезную информацию о маяках.
Редакция Радио 4 также приглашает своих радиослушателей путешествовать вместе с ними: познайте свой край и выиграйте приятный приз! Для этого за лето нужно посетить как можно больше маяков Эстонии, сделать на их фоне селфи или видео, и выложить их в Facebook с хештегом #majakamaa.
Это лето будет богато на культурные и общественные события. Слушателей Радио 4 ожидают прямые включения и трансляции с парада Кайтселийта, Дней оперы Сааремаа, Праздника песни и танца, а также с фестивалей Viljandi Folk и Go Narva!
Чем запомнился минувший год в политической сфере, и какие итоги может подвести президент Эстонии Керсти Кальюлайд, радиослушатели узнают уже во вторник, 4 июня, в 14:05 — в эфир выйдет интервью с президентом, взятое Артуром Ауконом.