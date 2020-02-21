21.02.2020, 21:06

В субботу пройдет концерт-богослужение для бездомных: приносите еду, одежду и одеяла


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Tallinn
TallinnFoto: Oliver Tsupsman

В субботу, 22 февраля по случаю годовщины Эстонской Республики в таллиннской церкви Олевисте состоится традиционный концерт-богослужение для бездомных и малообеспеченных людей.

Все желающие могут их поддержать и принести бутерброды, пирожные, крендели, конфеты, печенье, мандарины, яблоки, варенье. Наши малообеспеченные земляки надеются на то, что смогут в этот день как следует подкрепиться и даже прихватить что-нибудь с собой про запас.

Также можно подарить им куртки, другую верхнюю одежду, бельё, носки, шапки, шарфы, простыни, одеяла и подушки. Пожертвования можно приносить до утра субботы. Добровольцы приглашаются к 10 утра, чтобы помочь накормить пришедших на праздник бедняков, а в 14.30 – прибраться в церкви.

Свобода и наше государство – это не нечто само собой разумеющееся, их надо беречь. А родина начинается с наших людей, которых нужно любить, понимать и которым нужно помогать.

В акции, как всегда, принимает участие и министр народонаселения ЭР Рийна Солман.

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