В субботу на восходе солнца будет зажжен огонь певческого праздника

Со 2 июня огонь начнет свой путь с острова Муху через все уезды Эстонии по направлению к Таллинну, пройдя 4200 км и сделав 450 остановок в культурно-исторических уголках Эстонии. В течение 33 дней уезды будут хранить и передавать друг другу праздничный огонь. В Таллинн, на стадион Калев, огонь прибудет к вечеру 4 июля, к первому представлению праздника танца. На маяке Певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля вечером.

У Эстонского национального музея огонь зажгут легендарные педагоги Ильма Адамсон и Сильвиа Меллик со своими учениками художественным руководителем XXVII Праздника песни Пеэтером Перенсом и главным постановщиком XX Праздника танца Вайке Раясте, а также с их близкими коллегами. Затем огонь будет перенесен на площадку перед Эстонским национальным музеем, где посадят дуб юбилейного праздника.

В этом году праздник песни откроется концертом «Учителю», который будет посвящен учителям, которые направляют нас по жизни. Концерт словно экскурсия в мир эстонской музыки и преклонение перед всеми учителями. По словам художественного руководителя праздника песни Пеэтера Пеэренсона, он особенно счастлив, что может разделить этот значимый момент со своей дорогой учительницей Сильвией Меллик. «Сильвия помогла мне на жизненном пути больше, чем просто научила руководить хором. Ее последовательность и умение вселять надежду даже казалось бы в безнадежных ситуациях, помогла мне на пути руководителя хора больше, чем она сама может себе представить».