В субботу и воскресенье столичные автобусы некоторых линий будут направлены в объезд

· автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе с остановкой Адамсони на Тоомпуйестеэ;
· автобусы линий 41 и 41B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе;
· автобусы линии 3 в сторону Веэренни пойдут в объезд по бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, бульвару Каарли, площади Вабадузе, бульвару Эстония и Тетральной площади.
· автобусы линии 3 в сторону Рандла пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, Пярнускому шоссе, площади Вабадузе, бульвару Каарли, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ и Сууртюки, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Эрика, Копли, Ситси с временной остановкой на улице Соо после перекрестка с бульваром Пыхья;
· автобусы линии 59 в сторону Пикакари пойдут в объезд по улицам Ристику, Копли, Пальясааре с остановкой на улице Копли до перекрестка с улицей Ситси.
В субботу, 3 августа, с начала рабочего дня общественного транспорта и до 17.30 и в воскресенье, 4 августа, с 10 до 13 часов автобусы линии 40 будут направлены в объезд по улицам Рандла и Пухангу с временной остановкой на улице Пухангу после перекрестка с улицей Рандла.
В воскресенье, 4 августа, с 10 до 13 часов автобусы линий 33 и 72 пойдут в объезд по улицам Сыле, Лыйме, Копли, Сыле с временной остановкой на улице Сыле после перекрестка с улицей Копли.
Пассажирам приносятся извинения за причиняемые неудобства!
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