В субботу и воскресенье столичные автобусы некоторых линий будут направлены в объезд

В субботу, 3 августа, с начала и до конца рабочего дня и 4 августа с 10 до 13 часов:

· автобусы линии 73 пойдут от центра города в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Эстония, площади Вабадузе, бульвару Каарли, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Сууртюки, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Эрика, Копли, Тёстузе с остановками на Театральной площади — остановка Эстония, на площади Вабадузе — на одноименнолй остановке, на улице Соо — на временной остановке после перекрестка с бульваром Пыхья, на улице Копли — на временной остановке до перекрестка с улицей Ситси.

· автобусы линии 73 к центру города пойдут в объезд по улицам Тёэстузе, Нийне, бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, площади Вабадузе, Пярнускому шоссе с остановками на улице Тёэстузе — на остановке Вольта, на улице Нийне — на остановке бульвар Пыхья, и площади Вабадузе — на одноименной остановке автобусов линий 9, 11, 16, 48.

В субботу, 3 августа, с 11 часов до конца рабочего дня и в воскресенье, 4 августа, с 10 до 13 часов: