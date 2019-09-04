04.09.2019, 18:55

В субботу артисты озвучат крепостную стену Старого города


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Tallinn Pokemon Meetup #2
Tallinn Pokemon Meetup #2Foto: Tiit Blaat

В субботу, 7 сентября, в седьмой раз благодаря усилиям НКО "Кодулинна мая" ( Kodulinna Maja - "Дом родного города") зазвучит крепостная стена Нижнего города, передает Раэпресс.

Звонкий путь начнется в 9 часов утра от Вируских ворот в сопровождении оркестра таллиннских пожарных и проляжет от башни к башне, от ворот к воротам крепостной стены, завершившись в 21 час песнями Хелин Мари Ардер у Башни Хеллеманна.

В промежутке будут выступать школьные и профессиональные коллективы, известные солисты, студенты Таллинского университета покажут хореографические этюды на базе услышанного, гимназисты Ваналиннаской гимназии для взрослых ознакомят с историей 37 мест, которых на этот раз коснется мероприятие. И все это - без каких-либо декораций, их обеспечивает сам Старый город.

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