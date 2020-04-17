17.04.2020, 10:42

В студенческом общежитии в Тарту коронавирусом заболели шесть человек. Очагом заражения стала вечеринка

 (33)
EST 3
В студенческом общежитии в Тарту коронавирусом заболели шесть человек. Очагом заражения стала вечеринка
Andres Putting

В одном из тартуских университетских общежитий выявили 6 инфицированных коронавирусом, общежитие закрыли, на тестирование отправлены 42 жильца того же этажа, где жили больные. По оценке Департамента здоровья, по данному случаю нужно будет сделать почти 200 тестов.

Заразившиеся и контактировавшие с ними лица отправлены на карантин. На следующем этапе этаж за этажом протестируют всех жильцов данного общежития.

"Соответственно собранной информации составляется план по борьбе с распространением вируса", — сказала начальник Южного отделения Департамента здоровья Тийа Лухт. Персонал общежития проинструктирован относительно дезинфекции, ему выданы средства личной гигиены.

Как выяснили медики, 9 апреля в общежитии прошла студенческая вечеринка, в которой участвовали 14 человек, у некоторых были признаки заболевания.

Департамент здоровья еще раз обращается ко всем жителям страны: в нынешний сложный период непозволительно собирать компании и организовывать совместные мероприятия. Очень важно, чтобы заболевшие люди оставались дома и не разносили заразу.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: