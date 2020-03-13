В стране закрывают школы, но не детские сады. Почему?

На сегодняшней пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк пояснил, почему в условиях чрезвычайного положения закрываются школы, но не детские сады.
Министр сказал, что большинство родителей должны по-прежнему ходить на работу, а детей детсадовского возраста (в отличие от школьников) оставить дома одних не представляется возможным. Многие в таких ситуациях будут вынуждены отводить детей к бабушкам и дедушкам, а пожилые люди находятся в группе риска. Кроме того, не у всех есть возможность обратиться за помощью к родственникам. ”Или возникнет ситуация, когда например, человек, который предоставляет жизненно необходимые услуги (к примеру, работник медицины, спасатель и т.д.), будет вынужден остаться с ребенком дома. Нам следует не допустить ситуации, когда принятие определенных решений (закрытие детских садов) приведет к уменьшению жизненно необходимых ресурсов, которые крайне важны для разрешения кризиса”, — сказал Кийк.
Он добавил, что, конечно же, в случае опасности заражения можно закрыть отдельный садик или группы, но пока такая необходимость не возникла, дошкольные учреждения продолжат работу.
Закрытия всех детских садов Кийк также не исключает, однако делать это именно сейчас, по его словам неразумно и необоснованно.
В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.
Более подробно о чрезвычайном положении можно прочитать ЗДЕСЬ. Подробности пресс-конференции — ЗДЕСЬ.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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