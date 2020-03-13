В стране закрывают школы, но не детские сады. Почему?

Министр сказал, что большинство родителей должны по-прежнему ходить на работу, а детей детсадовского возраста (в отличие от школьников) оставить дома одних не представляется возможным. Многие в таких ситуациях будут вынуждены отводить детей к бабушкам и дедушкам, а пожилые люди находятся в группе риска. Кроме того, не у всех есть возможность обратиться за помощью к родственникам. ”Или возникнет ситуация, когда например, человек, который предоставляет жизненно необходимые услуги (к примеру, работник медицины, спасатель и т.д.), будет вынужден остаться с ребенком дома. Нам следует не допустить ситуации, когда принятие определенных решений (закрытие детских садов) приведет к уменьшению жизненно необходимых ресурсов, которые крайне важны для разрешения кризиса”, — сказал Кийк.

Он добавил, что, конечно же, в случае опасности заражения можно закрыть отдельный садик или группы, но пока такая необходимость не возникла, дошкольные учреждения продолжат работу.

Закрытия всех детских садов Кийк также не исключает, однако делать это именно сейчас, по его словам неразумно и необоснованно.

В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.