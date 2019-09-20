20.09.2019, 11:26

В стране проблема: пятая часть спасателей — пенсионного возраста. Молодежь не привлекает низкая зарплата

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rus.delfi.ee
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Päästeameti autod
Päästeameti autodFoto: Anni Õnneleid

На заседании Рийгикогу поднимался вопрос зарплаты сотрудников Спасательного департамента. Март Хельме подтвердил, что в бюджете на 2020 год предусматривается рост зарплат для спасателей и полицейских, насколько именно вырастут зарплаты.

Заместитель гендиректора Спасательного департамента Тауно Сууркиви объясняет, что средняя зарплата спасателя сейчас составляет 1110 евро брутто, когда средняя по Эстонии — 1445 евро.

”Сейчас мы отстаем более чем на 300 евро по средней зарплате. Если смотреть на 2023 год, когда Министерство финансов прогнозирует среднюю зарплату в 1700 евро, то разница вырастет до 600 евро", — говорит Сууркиви.

По его словам, департамент уже сейчас испытывает сложности с поиском работников.

"Если спасателям не повысят зарплату, то какой молодой человек или девушка будет учиться, чтобы делать такую опасную для жизни работу за такие деньги?” — вопрошает Сууркиви.

Кроме того, сейчас пятая часть спасателей достигли пенсионного возраста или уже на подходе, поэтому большая часть из них может скоро покинуть работу.

Сууркиви добавил, что и умеренный рост зарплат помог исправить ситуацию, так как это все равно дало бы надежду работниками и помогло привлечь молодежь.

На повышение зарплат Спасательного департамента уйдет 15,6 млн евро, гооврит Сууркиви.

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