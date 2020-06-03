В столичных парках Лёвенру и Ряэгу установлены сезонные биотуалеты

”В парках Лёвенру и Ряэгу установили два временных биотуалета. Кабины будут регулярно очищаться и дезинфицироваться, по утрам до семи и по вечерам после пяти часов. Один из них находится в начале дорожки парка Лёвенру, рядом с парковкой Центра детского творчества KULLO, другой — в парке Ряэгу со стороны улицы Тюве”, — пояснил Рийбе.

С началом календарного лета и окончанием режима чрезвычайной ситуации число гуляющих и отдыхающих людей в популярных парках района Кристийне заметно возросло.