В столичных парках Лёвенру и Ряэгу установлены сезонные биотуалеты
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна на этой неделе в двух парках района Кристийне были установлены уличные туалеты.
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна на этой неделе в двух парках района Кристийне были установлены уличные туалеты.
”В парках Лёвенру и Ряэгу установили два временных биотуалета. Кабины будут регулярно очищаться и дезинфицироваться, по утрам до семи и по вечерам после пяти часов. Один из них находится в начале дорожки парка Лёвенру, рядом с парковкой Центра детского творчества KULLO, другой — в парке Ряэгу со стороны улицы Тюве”, — пояснил Рийбе.
С началом календарного лета и окончанием режима чрезвычайной ситуации число гуляющих и отдыхающих людей в популярных парках района Кристийне заметно возросло.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
На выходных на Ставрополье сгорел торговый центр
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности
Мать дочери убитого Джорджа Флойда впервые выступила с заявлением