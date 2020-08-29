В столичных муниципальных школах в этом году за парты сядут более 46 000 учеников

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев поздравляет всех учеников, учителей, руководство школ и родителей с началом учебного года.

”Здорово, что теперь, спустя несколько месяцев, ученики вновь смогут сесть за школьные парты — я знаю, что дети очень этого ждут, — сказал Белобровцев. — Начинающийся учебный год все же отличается от предыдущих и следует быть внимательными, однако мы тщательно подготовились к тому, чтобы обеспечить детям и учителям безопасную и спокойную учебную среду даже в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Однако это не единственное, над чем стоит думать в начале учебного года — впереди много нового, интересного и позитивного”.

Таллиннский департамент образования объявил начинающийся 2020/21 учебный год тематическим годом классного руководителя, чтобы подчеркнуть важность работы классного руководителя и педагога детского сада, и их роль в поддержке развития каждого ребенка.

”Классный руководитель — ключевое лицо в формировании индивидуального подхода к обучению ребенка с его желаниями и потребностями, вместе с родителями, учителями-предметниками, организаторами деятельности по интересам и другими сторонами. Именно к этому учителю в первую очередь обращаются дети со своими печалями и радостями в школе и в детском саду, — пояснил глава Департамента образования Андрес Паюла. — В рамках года классного руководителя мы планируем проводить тематические семинары, обучения, мастер-классы, конкурсы, а также традиционные события — образовательный фестиваль IduEdu и месяц смарт-технологий Nutikuu”.

Город продолжает инвестировать в образование. Около 93% школ прошли основательную реновацию, в ближайшее время будут приведены в порядок все школы. Уже 31 августа состоится открытие отремонтированной Тондиской школы, где будут обеспечены современные возможности для учебы детей с особыми потребностями. Идет реновация еще нескольких школ и детских садов.

Всего в Таллинне 194 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 124 детских сада, десять школ по интересам, а также Таллиннское коплиское профтехучилище, Таллиннский учебно-консультативный центр и Таллиннский Дом учителя.