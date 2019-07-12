12.07.2019, 15:35
В столичном районе Мустамяэ временно перенесли автобусную остановку
Автобусная остановка ”Вызу” в направлении Нымме временно перенесена, сообщает Раэпресс.
Автобусная остановка ”Вызу” в направлении Нымме временно перенесена, сообщает Раэпресс.
Остановку ”Вызу” временно перенесли на 70 метров в сторону Хийу из-за ремонта автобусной остановки, который продлится до 4 августа.
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