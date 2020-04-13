В столичном районе Кристийне распределят продовольственную помощь ЕС

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, именно сейчас очень важно, что жители получат продукты питания, потому что чрезвычайное положение и пандемия вируса продолжаются уже несколько недель. ”Одной из дополнительных мер поддержки является продовольственная помощь ЕС, которую в Эстонии распределяют уже несколько лет. Она предназначена семьям, получающим прожиточное пособие или пособие из бюджета Таллинна, для которых набор продуктов представляет большую помощь. Распределение происходит по заранее составленным спискам. В районе Кристийне наборы получат порядка 250 человек”.

”Еда — это вынужденные траты, которые больше всего влияют на достаток малоимущих жителей. Каждый из них получит весящий почти 20 килограммов комплект продуктов питания, в который входят гречка, рис, зерновые хлопья, сахар, рапсовое масло, а также мясные и рыбные консервы, изюм, шоколад и суп в банках. Среди получающих пособие немало и людей более старшего возраста, которым оказывают также помощь на дому со стороны социальной службы управы района, либо они проживают в социальных домах. Этим 45-ти пожилым жителям доставку продуктовых наборов на дом, как и прежде, организует наше подведомственное учреждение, центр деятельности Кристийне”, — уточнил Рийбе.

В условиях чрезвычайного положения Продуктовый банк в целях нераспространения вируса также предлагает возможность транспортировки продовольственных наборов до дома лицам, входящим в группу риска. Социальный работник заранее сообщает получателю пособия время, когда набор будет доставлен на дом, посылку оставят за дверью квартиры или дома и сообщат об этом по телефону.

Получатель пособия должен иметь с собой удостоверяющий личность документ или подписанную доверенность. Передача продуктов происходит бесконтактно. Дополнительную информацию о распределении продовольственной помощи ЕС можно получить в отделе социального обеспечения Управы Кристийне или на веб-странице Продуктового банка.

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