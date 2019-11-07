В столичном районе Кристийне появилась еще одна уличная спортивная площадка

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе сегодня опробовал тренажеры и пригласил всех активно пользоваться ими.

”Мы хотим увеличивать число малых спортивных и игровых площадок во дворах домов и на других территориях, чтобы они мотивировали людей выходить из своих квартир и обеспечивали возможность с пользой проводить досуг рядом с домом. Открытая площадка мультифункциональна: в одном тренировочном комплексе имеются качели для бедер, тренажеры степпер и ”всадник”; во втором — скамья для упражнений на мышцы спины и шаговый тренажер. Все тренажеры просты в использовании, они позволяют дать нагрузку всем группам мышц”, — пояснил Рийбе.

Площадка для занятий спортом имеет безопасное покрытие, позволяющее смягчить ударную нагрузку и свести к минимуму риск повреждений. Все устройства надежны, безопасны и устойчивы к погодным условиям. Наряду с тренажерами во дворе поставили и новую скамью для отдыха, здесь также есть активно используемый стол для пинг-понга.