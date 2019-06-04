В столичном районе Кесклинн расширяют сеть велосипедных дорожек
В Ярве в четверг будет открыта новая велосипедная и пешеходная дорожка Вильяндиского шоссе.
В Ярве в четверг будет открыта новая велосипедная и пешеходная дорожка Вильяндиского шоссе.
«Протяженность асфальтовой дорожки рядом с Вильяндиским шоссе составляет два с половиной километра, и она соединяет перекресток с улицей Валдеку с велосипедной и пешеходной дорожкой Пярнуского шоссе. В месте, где дорожка пересекается с железнодорожными путями, построен мост, что делает ее еще более безопасной для пешеходов и велосипедистов. По краям новой дорожки построено несколько мест для отдыха и новая парковка. С помощью дорожки теперь еще проще попасть на тропу здоровья Ярве и в новый парк для диск-гольфа», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Велосипедная и пешеходная дорожка Вильяндиского шоссе находится рядом с недавно открывшимся Ярвеским парком для диск-гольфа и является частью сети дорожек Харьюского уезда.
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