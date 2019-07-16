16.07.2019, 14:21

В столичном районе Кесклинн еще один жилой дом украсят суперграфикой. Смотрите, как это будет выглядеть!


rus.delfi.ee
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В столичном районе Кесклинн еще один жилой дом украсят суперграфикой. Смотрите, как это будет выглядеть!
Foto: Kesklinna valitsus

Фасад жилого дома в Кесклинне по адресу Кельдримяэ, 2 будет украшен суперграфикой.

”В этом году город уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, в результате которого одна из работ-победителей — "Йыуванкер" (Jõuvanker), автором которой является фирма Piiritus , будет украшать фасад здания по адресу Кельдримяэ, 2”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Вторым победителем стала работа "Õ" фирмы Finostilo OÜ, которая появится на фасаде дома по адресу Палдиское шоссе, 169. Отмечена также другая работа Piiritus — "Лоомислугу" (Loomislugu).

Суперграфика "Йыуванкер" будет по заказу Департамента окружающей среды и коммунальных услуг нанесена на фасад дома в этом году. Стоимость работ составит около 21 700 евро.

Впервые суперграфика была использована на фасаде здания в Таллинне в 2016 году. В прошлом году лучшими идеями суперграфики были признаны работы на доме по адресу Кельдримяэ, 4, Яама, 1 и Ыйсмяэ, 150. Автором всех работ является фирма Finostilo OÜ.

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