В столичном районе Хааберсти назвали лучшие квартирные товарищества
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги на торжественном приёме, по случаю окончания года, наградил почетными знаками лучшие квартирные товарищества района.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги на торжественном приёме, по случаю окончания года, наградил почетными знаками лучшие квартирные товарищества района.
Почетных знаков удостоились три квартирных товарищества — Ыйсмяэ теэ 21, Ыйсмяэ теэ 113 и Ыйсмяэ теэ 148.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что почетных знаков удостоились товарищества, которые выделялись ухоженными дворами и отреновированными домами.
”Мне искренне приятно, то в Хааберсти так много товариществ, которые достойны награды и могут служить примером для других”, — отметил старейшина и поблагодарил всех активных председателей и членов правления квартирных товариществ.
Внешний вид района формируют и сами жители. Ухоженные жилища и дворы радуют, как самих жителей, так и гостей района”, — продолжил Ханимяги и добавил, что почетные знаки получили товарищества, активно участвующие в проектах ”Зеленый двор” и ”Дворы в порядок!”.
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