В столичном районе Хааберсти назвали лучшие квартирные товарищества

Почетных знаков удостоились три квартирных товарищества — Ыйсмяэ теэ 21, Ыйсмяэ теэ 113 и Ыйсмяэ теэ 148.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что почетных знаков удостоились товарищества, которые выделялись ухоженными дворами и отреновированными домами.

”Мне искренне приятно, то в Хааберсти так много товариществ, которые достойны награды и могут служить примером для других”, — отметил старейшина и поблагодарил всех активных председателей и членов правления квартирных товариществ.

Внешний вид района формируют и сами жители. Ухоженные жилища и дворы радуют, как самих жителей, так и гостей района”, — продолжил Ханимяги и добавил, что почетные знаки получили товарищества, активно участвующие в проектах ”Зеленый двор” и ”Дворы в порядок!”.