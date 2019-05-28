В столичном районе Хааберсти День защиты детей отметят веселым детским утренником

По словам исполняющего обязанности старейшины Олега Сильянова, детские летние утренники стали в Хааберсти доброй традицией.

«Управа организует утренники в разных местах Хааберсти уже в третий раз. На детских утренниках в программе представления, мастер-классы, розыгрыши и много интересного. Приходите на мероприятие, ведь это прекрасная возможность весело и с пользой провести выходной всей семьей!» - сказал Сильянов.

В этом году летние утренники пройдут:

в субботу 1 июня в 11.00 «Цирковой утренник!» - встреча на променаде пруда Ыйсмяэ;

в субботу 15 июня в 11.00 «Весёлая суббота!» - встреча на игровой площадке Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 15а);

в субботу 3 августа «Семейное утро!» - встреча на пляже Какумяэ;

в субботу 31 августа «Здравствуй школа!»- встреча в амфитеатре пруда Ыйсмяэ;

Вход на все утренники бесплатный!

В случае непогоды мероприятие состоится в библиотеке Нурменуку или в холле для спортивных игр Ыйсмяэ. Дополнительная информация в день мероприятия на странице Фейсбук управы Хааберсти или по телефону 58143143.