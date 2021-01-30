В столичном парке Туви появится многофункциональный уличный тренажерный зал(1)
Управа района Кесклинн заключила договор с фирмой Inseneriteenused на строительство в парке Туви многофункционального тренажерного зала на открытом воздухе.
Управа района Кесклинн заключила договор с фирмой Inseneriteenused на строительство в парке Туви многофункционального тренажерного зала на открытом воздухе.
”Поддержание и укрепление, как физического, так и душевного здоровья в нынешнее время особенно важно. Тренажеры в парке Туви предлагают возможность активно провести время на свежем воздухе и потренироваться. Инвентарь зала на открытом воздухе не уступает профессиональным тренажерным залам и подходит для людей всех возрастов. Кроме этого, один из тренажеров предназначен специально для людей с особыми потребностями. Поэтому ждем весной всех желающих”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Уличный тренажерный зал будет оборудован 10 тренажерами, которые подходят как для тренировки определенных мышечных групп, так и для упражнений на общее укрепление физической силы.
Согласно договору, фирма Inseneriteenused OÜ обязуется доставить в парк Туви необходимые тренажеры, а также установить их и настроить. Строительство уличного тренажерного зала происходит по эскизному проекту фирмы Lootusprojekt OÜ. Готовый тренажерный зал должен быть передан Управе района Кесклинн не позднее 15 мая.
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