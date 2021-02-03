В столичном парке Туви начнется ледниковый период
В субботу вечером, 6 февраля, в парке Туви (Суур-Амеэрика 14а) можно будет впервые увидеть выставку ледяных скульптур ”Ледниковый период”.
В субботу вечером, 6 февраля, в парке Туви (Суур-Амеэрика 14а) можно будет впервые увидеть выставку ледяных скульптур ”Ледниковый период”.
”В парке Туви будут установлены восемь ледяных скульптур обитателей леса и моря. Если обычно на ледяные скульптуры можно только смотреть, то скульптуры в парке Туви рассчитаны и на то, чтобы дети могли на них сидеть и лазить. В некоторых скульптурах спрятаны сюрпризы. Кроме этого, на открытии выставки людей ожидает уникальное огненное шоу с различными пиротехническими эффектами”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Автором ледяных скульптур является известный скульптор Карлис Иле, который побеждал на многих международных соревнованиях по созданию скульптур из льда и снега (в Китае, Канаде, США и других странах). Огненное шоу подготовят артисты огненного театра Kelfirius.
Ледяные скульптуры простоят в парке Туви настолько долго, насколько позволит погода, но как минимум две недели.
”Поскольку скульптуры рассредоточены по парку, то на них можно смотреть, соблюдая дистанцию. На мероприятии в субботу просим носить маски. Если вы заболели, то пожалуйста воздержитесь от посещения мероприятия и оставайтесь дома”, — добавила старейшина района Кесклинн.
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