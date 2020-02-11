11.02.2020, 13:32

В столичном парке Таммсааре уже в эту среду откроется кафе-павильон

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Pomo Italo Dining Tammsaare park 5.02.2020
Pomo Italo Dining Tammsaare park 5.02.2020Foto: Andres Putting

Завтра, 12 февраля, в 13:00 состоится торжественное открытие кафе-павильона, расположенного в парке Таммсааре.

Новое кафе-павильон построено на остатках фундамента Нового рынка, когда-то располагавшегося на этом месте. При строительстве здания учитывался генеральный план исторического рыночного комплекса и его сохранившиеся части. В новом кафе откроется пиццерия-ресторан Pomo и чуть более классическое кафе-ресторан Café Opera.

В цокольном этаже расположится еще один ресторан, имя которого пока неизвестно. Здесь планируется предлагать публике не только качественную культурную программу, но и устраивать концерты живой музыки.

Перед строительством кафе-павильона был проведен конкурс идей, а победителем стало архитектурное бюро Kadarik Tüür с проектом Belle Epoque.

Застройщиком стала фирма Pellepokk OÜ, а построило здание предприятие Astlanda Ehitus.

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