В столичном парке Пооламяэ завтра вечером будет звучать музыка из кинофильмов

”В связи с весенней чрезвычайной ситуацией мы были вынуждены перенести открытие уличных концертов с июня на август. Несмотря на это, традиция наслаждаться музыкой в парках Кесклинна сохраняется, и в августе запланировано два ярких концерта. Первый состоится уже в этот четверг, где все желающие смогут насладиться песнями золотого фонда кино в исполнении Олава Эхала и Лаури Лийва, а на следующем концерте группа Kruuv исполнит зажигательный фолк”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

На часовом концерте в парке Пооламяэ (Стаадиони 10, Таллинн) Олав Эхала (фортепиано) и Лаури Лийв исполнят популярные песни из Золотого фонда мировой и эстонской киномузыки. Между песнями можно будет услышать захватывающие истории из экранной, театральной и закулисной жизни.

Следующее выступление в рамках серии летних концертов Кесклинн пройдёт 13 августа в 19:00 в парке Фальги (Висмари 4), где выступит ансамбль Kruuv. Вход на оба концерта свободный.