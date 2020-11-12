В столичном парке Лёвенру откроется первая в городе уличная библиотека

Речь идет о первом в Таллинне уличном пункте обмена книгами, где каждый сможет взять книги и принести взамен новые либо просто вернуть на место прочитанные.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, это весьма похвальное начинание. ”Мы знаем, что уличные пункты обмена книгами набирают все большую популярность в мире, и у нас в Эстонии также можно уже найти подобные примеры. Парк Лёвенру прекрасно подходит для создания такого пункта — горожане любят здесь гулять, наслаждаться концертами и просто проводить свой досуг. Теперь появится еще одна причина для посещения парка, ведь чтение книг полезно в любом смысле и многое дает нам”, — добавил Рийбе.

”Каждый сможет взять для прочтения понравившуюся ему книгу из нашей уличной библиотеки и будет здорово, если их будут возвращать на место. Но если вам эта книга уж слишком понравится, то вы сможете даже оставить её себе, принеся на замену какую-либо другую”, — добавил президент LC Tallinn Kristiine Арне Сына. ”Члены клуба Lions хотят вернуть людей к чтению настоящих, бумажных книг, и если наша первая уличная библиотека заработает, то мы планируем в сотрудничестве с управой Кристийне открыть её небольшие филиалы и в других парках района”.

В том же месте управа Кристийне и LC Tallinn Kristiine откроют также совместное дерево отражателей. Любой желающий сможет взять с него себе или повесить здесь оказавшийся лишним отражатель.