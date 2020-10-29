В столичном лесу Ярве открыли площадку для диск-гольфа для начинающих

”Диск-гольф в последние полгода быстро набирает в Эстонии популярность, так как этим видом спорта можно заниматься в бесконтактной форме на свежем воздухе. Важным является и то, что этот спорт подходит людям в любом возрасте и не требует особенной физической подготовки. В мае прошлого года мы открыли в лесу Ярве парк для диск-гольфа на 18 корзин, протяженность которого составляет 1,7 километра. Теперь рядом с ним появилась небольшая площадка на шесть корзин для детей и начинающих игроков, протяженностью несколько сотен метров”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Новая площадка была построена в сотрудничестве с Эстонским союзом диск-гольфа и ныммеским диск-гольф клубом Drive In. Она находится в лесу около Вильяндиского шоссе и озера Юлемисте, куда можно попасть через парковку по адресу адрес Вильяндиское шоссе, 13д на перекрестке шоссе и улицы Валдеку. Новая площадка снизит нагрузку на другие площадки в Таллинне, а также сократит очереди в диск-гольф парке в лесу Ярве.

В открытии новой площадки для диск-гольфа приняли участие ученики Гимназии Якоба Вестхольма, которые под руководством опытного инструктора познакомились с основами этого вида спорта.

”Эстонский союз диск-гольфа очень рад, что совместно с Управой района Кесклинн появилась возможность добавить в лесу Ярве к уже имеющемуся парку на 18 корзин площадку для начинающих игроков и детей на шесть корзин. На площадке все начинающие игроки смогут спокойно в своем темпе познакомиться с диск-гольфом. Строительство именно таких площадок является растущей тенденцией, так как это позволяет популяризировать спорт среди молодежи. Новая площадка также хорошо подходит для тренировок школьников, что сегодня показали ученики Гимназии Якоба Вестхольма”, — сказал президент Эстонского союза диск-гольфа Тимо Юурсалу.