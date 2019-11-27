В столичном квартале Ноблесснера празднично отметят первый день Адвента

1 декабря в квартале Ноблесснера, в сотрудничестве с управой района Пыхья-Таллинн, состоится празднование первого дня Адвента. На елке, украшенной дизайнерами Shishi Тайво Пиллером и Мартом Хабером, будут зажжены огни. Настолько грандиозно украшенной елки в нашем городе еще не было.

14-метровая ель обещает выглядеть по-современному, с деталями, подчеркивающими ее принадлежность к портовому кварталу. По словам дизайнеров, елка Ноблесснера станет местом встречи морских и городских птиц. Она простоит на площади не менее шести недель.

Мероприятия первого дня Адвента начнутся в квартале Ноблесснера с самого утра, когда в центре искусств Kai пройдет кино-утренник для детей, а в Põhjala Tap Room весь день будут предлагать завтраки. В 15.00 в художественном кафе Staapli 3 Тайво Пиллер и Март Хабер поделятся хитростями украшения новогодней елки и расскажут о трендах нынешнего сезона.

В 16.00 начнется торжественное празднование первого дня Адвента и торжественное зажигание огней на елке Ноблесснера. Выступит смешанный хор Kalamaja, а первую свечу Адвента зажгут старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд и директор по недвижимости BLRT Grupp Ивар Пийрсалу.